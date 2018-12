A tradição ainda é o que era e o palácio de Kensington continua a cumpri-la. Esta sexta-feira, foram divulgados os postais de Natal dos duques de Cambridge e dos duques de Sussex para gáudio dos fãs da família real.

No postal de Natal dos duques de Cambridge, William e Kate surgem pela segunda vez como uma família de cinco num retrato oficial. Numa pose descontraída, Kate, com o príncipe Louis nos braços, surge ao lado da filha, a princesa Charlotte, e do marido, o príncipe William. Já o príncipe George, o filho mais velho dos duques, surge na brincandeira apoiado no pai.

A fotografia foi tirada por Matt Porteous em Anmer Hall.

Já o postal de Natal dos duques de Sussex remete para o dia mais importante da vida de Harry e Meghan: o dia do casamento.

Na imagem, Harry e Meghan surgem de costas, abraçados, a ver o fogo de artifício após a festa em Frogmore House. A fotografia foi tirada por Chris Allerton.

Também a Clarence House divulgou o postal de Natal do príncipe Carlos. Na imagem, o futuro rei de Inglaterra surge ao lado da esposa, Camilla Parker-Bowles, nos jardins da Clarence House, no verão, pelo fotógrafo Hugo Burnand.