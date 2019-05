Os duques de Sussex devem esta quarta-feira apresentar o bebé real ao público, dois dias após o nascimento da criança. O príncipe Harry e Meghan Markle foram pais de um menino, que nasceu às 5:26 de segunda-feira.

Ambos têm desfrutado da experiência da paternidade na sua casa, perto do castelo de Windsor, em Inglaterra, de acordo com a revista Hello!.

Foi no dia do parto, quando Harry falou em conferência aos jornalistas, que o pai disse que faria outro comunicado em dois dias “para que todos possam ver o bebé”.

A especulação em torno do nome do menino, que é sétimo na linha de sucessão ao trono, cresce a todos os minutos, com os entusiastas divididos em, pelo menos, três opções.

Alexander, James e Arthur são os nomes que encabeçam as listas das agências de apostas do Reino Unido, avança a Associated Press.

É um menino muito saudável. A mãe e o bebé estão bem", confirmou ao início da tarde de segunda-feira o príncipe Harry num comunicado aos jornalistas.

O primeiro filho dos duques de Sussex é o sétimo na linha de sucessão ao trono britânico, atrás do avô, o príncipe Carlos, do tio, o príncipe William, dos primos - os príncipes George, Charlotte e Louis - e do pai, o príncipe Harry.