Hugh Grant defendeu numa entrevista na rádio a decisão dos duques de Sussex, de se afastarem dos deveres reais dando "um passo atrás" como membros seniores da monarquia britânica.

Falando no programa de Andy Cohen, "Radio Andy", que passa na norte-americana Siriux XM, o ator britânico disse estar "do lado de Harry", recordando que foram os paparazzi que provocaram a morte da mãe de William e Harry, a princesa Diana, quando perseguiram o automóvel em que esta viajava em Paris.

A imprensa tabloide efetivamente assassinou-lhe a mãe, agora está a desfazer a mulher dele em pedaços", sublinhou Hugh Grant, acrescentando: "Julgo que, como homem, é o trabalho dele proteger a família, por isso estou com ele".

Hugh Grant, que em numerosas ocasiões se tem feito ouvir contra os tabloides e a imprensa cor-de-rosa do Reino Unido, foi entrevistado a propósito do novo filme, The Gentlemen, em que contracena com Charlie Hunnam e Matthew McConaughey.

No filme, o ator interpreta o papel de um repórter sem escrúpulos, mas admitiu na rádio que a relação que tem com os tabloides é, nesta altura, "muito pobre".

Em 2018, Hugh Grant chegou a acordo com o Mirror Group Newspapers, empresa de media que inclui, por exemplo, o Daily Mirror, depois de ter avançado na justiça contra as publicações do grupo por terem conseguido acesso ao seu telefone pessoal com objetivo de escreverem artigos sensacionalistas.

O valor da compensação que lhe foi paga nunca foi revelado, mas a verba foi inteiramente doada por Hugh Grant à organização Hacked Off, que faz campanha contra este tipo de ações.

O Mirror Group Newspapers chegou na altura a admitir que o ato tinha sido "moralmente errado".