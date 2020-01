Menos de uma semana depois de ter regressado ao Reino Unido, a duquesa de Sussex voltou para o Canadá para reunir-se com o filho, Archie, de apenas oito meses, que ali permaneceu - segundo a imprensa britânica aos cuidados de uma ama e de uma amiga da mãe - enquanto os pais vieram tratar do seu afastamento da família real enquanto membros principais.

De acordo com a Reuters, o regresso de Meghan Markle ao Canadá foi confirmado por uma porta-voz do casal. Por sua vez, o príncipe Harry permaneceu em Londres uma vez que tem eventos oficiais marcados na agenda para a próxima quinta-feira.

Também as equipas dos duques de Sussex e da rainha Isabel II estão a trabalhar arduamente para conseguirem chegar a um plano consensual sobre a saída de cena do casal da família real. Nestas reuniões estarão ainda presentes as equipas do príncipe Carlos e dos duques de Cambridge.

Harry e Meghan passaram sete semanas no Canadá com o filho, Archie, sendo esse o local escolhido para passar o Natal e a passagem de ano. Após as festividades, os duques de Sussex regressaram ao Reino Unido e fizeram uma visita oficial à Casa do Canadá em Londres para agradecer a hospitalidade durante as férias.

No dia seguinte à visita, na quarta-feira, Harry e Meghan anunciaram que que iriam afastar-se dos seus papéis como membros séniores da realeza sem antes terem autorização da família real.