O duque de Sussex cumpriu esta quinta-feira o primeiro compromisso público desde que ele e a mulher, Meghan Markle, anunciaram que queriam afastar-se dos deveres reais.

Harry foi o anfitrião no sorteio para a Taça do Mundo de Râguebi de 2021, que irá realizar-se em Inglaterra. Antes, esteve com crianças que praticam a modalidade nos jardins do Palácio de Buckingham e encontrou-se com representantes dos 21 países em competição.

Segundo a BBC, Harry deu "uma boa gargalhada" quando um repórter lhe perguntou como estavam a correr as negociações para o seu futuro.

O príncipe, que é patrono da Liga de Râguebi britânica, pratica o desporto desde os tempos de escola.

A imprensa britânica chegou a avançar que Harry viajaria para o Canadá logo após o sorteio, mas uma fonte citada pela Press Association garante que o duque vai continuar no Reino Unido durante mais alguns dias porque tem reuniões no início da próxima semana. Os tabloides admitem mesmo que este pode ter sido o último compromisso real de Harry enquanto membro sénior da monarquia britânica.

Só então deverá juntar-se a Meghan Markle e ao filho, Archie, de oito meses.