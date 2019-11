Três pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas na sequência dos incêndios que estão a atingir a costa leste da Austrália, havendo ainda registo de vários desaparecidos e de mais de 150 casas destruídas.

Os ventos fortes que se fazem sentir na região estão a dificultar o combate aos mais de 70 incêndios que deflagraram em Nova Gales do Sul, o estado mais populoso da Austrália, e que estão a ser combatidos por mais de 1.500 bombeiros.

This is our current view at Old Bar NSW. We’ve been kicked out of the evacuation point of a NSW club because we have a dog. It’s unbelievable as the bush fire has hit the town. #9News #NSWfires #NSWbushfires #australia #7news pic.twitter.com/qHpXiheGCm