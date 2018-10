A passagem no furacão Walaka no Oceano Pacífico Norte no início do mês levou ao desaparecimento da East Island, uma ilha havaiana que era casa para muitos exemplares de espécies animais ameaçadas.

Esta ilha, uma faixa de cascalho e areia que ocupava o topo de um recife de coral, desapareceu da superfície das águas depois de ter entrado em contacto com a força da tempestade.

Os cientistas deram a confirmação do desaparecimento do bloco de areia de cerca de quatro hectares e meio depois de terem comparado imagens de satélite e de drone.

Eu até disse um palavrão. Tive um momento em que pensei «como assim?», quase sem acreditar que a ilha pudesse ter desaparecido”, disse ao The Guardian Chip Fletcher, professor de ciências da natureza na Universidade do Havai.

"A ilha tinha provavelmente entre um e dois mil anos e nós estivemos lá em julho”, acrescentou Fletcher, um dos investigadores encarregues de estudar aquelas ilhas e os impactos das alterações climáticas nos ecossistemas e que publicou nessa altura um vídeo no YouTube com imagens aéreas da ilha.

“Nós queríamos estudar a ilha e por isso ficámos tristes com o desaparecimento, mas, por outro lado, aprendemos que estas ilhas estão muito mais em risco do que pensávamos. Eu julgava que a ilha ia aguentar por mais uma década ou duas, mas é muito mais frágil do que eu imaginava. Tudo da ilha desapareceu”, acrescentou.

“Perda é um grande golpe”

Além da perda de um pedaço de terra dos Estados Unidos, perde-se muito no que diz respeito à vida selvagem. Apesar do tamanho reduzido, esta ilha servia de casa para exemplares de espécies ameaçadas do reino animal.

A foca-monge do Havai, espécie que conta com apenas 1,400 exemplares, era uma das habitantes da ilha. O desenvolvimento de muitas tartarugas e aves marinhas, como albatrozes, também dependia da East Island.

“A perda é um grande golpe”, disse Fletcher. “Nem imaginávamos que isto podia desaparecer tão depressa”.

A moral da história é que as alterações climáticas são reais e estão a acontecer agora”, destacou Randy Kosaki, da Administração Atmosférica e Oceânica do Havai.

As mudanças no clima estão a fazer aumentar o nível médio das águas do mar, através do degelo das calotes polares, e tanto a água como a atmosfera estão a ficar mais quentes, tornando as tempestades mais fortes e mais prejudiciais aos ecossistemas.