Milhares de pessoas juntaram-se esta terça-feira na região de Coquimbo, no Chile, para observar o eclipse solar. Esta é uma das poucas partes do mundo onde foi possível ver o eclipse total. A partir do Chile, que estava diretamente na linha do sol quando a lua passou à frente da Terra, muita gente pode assistir ao fenómeno. Outras partes do país, bem como o Peru, Equador, Paraguai, Bolívia, Uruguai e partes da Colômbia, Brasil, Venezuela e Panamá testemunharam um eclipse parcial.