O presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças em Portugal, Mário Centeno, não se deverá candidatar a um novo mandato à frente da instituição europeia.

A notícia é avançada pela jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

À TVI24, fontes do Eurogrupo não confirma, mas também não desmente a notícia da publicação.

Centeno tomará e comunicará sua decisão sobre a possibilidade de concorrer a um segundo mandato no devido tempo”, refere, acrescentando que “há muito trabalho a ser feito, no momento, e o presidente do Eurogrupo está focado no seu trabalho que - como todos podem entender - é extremamente exigente nestes tempos de crise.”

O mandato do presidente do Eurogrupo terminará em 13 de julho. A decisão do Eurogrupo, de eleger seu novo presidente, deverá ser tomada o mais tardar na reunião de julho.

O jornal alemão que, de resto, tem sido muito crítico do trabalho do português à frente do Eurogrupo diz, Centeno está cansado do cargo, que em tempos de Covid-19 tem uma carga excessiva de trabalho, já que também acumula esta função com a de ministro das Finanças em Portugal.

A publicação vai ainda mais longe e diz que há vários ministros das Finanças do euro descontentes com a administração de Centeno. Acusando-o de estar “sempre mal preparado e, ao contrário de seu antecessor, [Jean-Claude Juncker]” e ser incapaz de liderar discussões e encontrar compromissos em questões fraturantes e de relevo para a União Europeia.

E dá um exemplo, a mais recente videoconferência do Eurogrupo, na noite de 8 de abril, na qual os ministros discutiram sem conclusão um pacote de ajuda Covid-19 16 horas.