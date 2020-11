A Disney está a planear despedir mais de 32 mil trabalhadores até ao final de março de 2021, devido ao impacto económico que a pandemia de covid-19 está a ter da indústria da hotelaria e dos parques de diversão.

A situação não está fácil para a Disney. O gigante do entretenimento, que emprega mais de 220 mil pessoas, já tinha alertado para a possibilidade de ter de reduzir os dividendos que distribui aos acionistas e reduzir o investimento na área da televisão e do cinema. Agora, anunciou que vai mesmo levar a em diante o despedimento de dezenas de milhares de empregados.

Algumas destas medidas poderão ter um impacto adverso na nossa atividade”, pode ler-se no documento entregue pela empresa à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Os parques temáticos da Disney na Flórida e fora dos EUA reabriram no início deste ano com distanciamento, testes e uso de máscara rígidos. Os parques não foram palco de surtos significativos do novo coronavírus.

A Disneylândia de Paris foi forçada a fechar novamente no mês passado, depois de o governo francês ter imposto uma nova onda de restrições para combater uma segunda vaga de casos no país.

No entanto, os parques temáticos da empresa em Xangai, Hong Kong e Tóquio permanecem abertos.

O número de pessoas inscritas como desempregados nos Estados Unidos disparou no último mês, sugerindo que a explosão de novos casos de covid-19 e a onda de restrições que se seguiram atrasaram a perspetiva de uma recuperação rápida da economia.