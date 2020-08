Os países de baixos rendimentos e em desenvolvimento "arriscam uma década perdida" na sequência da pandemia de covid-19, de acordo com o artigo do Fundo Monetário Internacional (FMI) esta quinta-feira divulgado.

O artigo, intitulado "Sem ajuda, os países de baixos rendimentos e em desenvolvimento arriscam uma década perdida", os economistas do FMI Daniel Gurara, Stafania Fabrizio e Johannes Wiegand avisam que estes países "estão numa posição particularmente difícil para responder" à crise.

Os países "foram duplamente atingidos por fortes choques externos e estão a sofrer severas contrações domésticas devido à proliferação do vírus e às medidas de confinamento para o conter" e, ao mesmo tempo, têm "recursos limitados e fracas instituições" que "limitam a capacidade dos governos para apoiar as suas economias".

O FMI estima que o crescimento nos países de baixos rendimentos e em desenvolvimento "deverá estagnar este ano, o que compara com um crescimento de 5% em 2019".

Além disso, caso haja a ausência de um apoio internacional sustentado para os apoiar, cicatrizes permanentes deverão ferir as perspetivas de desenvolvimento, exacerbar as desigualdades, e ameaçar arruinar uma década de progresso na redução da pobreza", pode ler-se no artigo esta quinta-feira divulgado.