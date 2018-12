O Calendário Pirelli de 2019 foi apresentado esta semana, em Milão. O fotógrafo escolhido para esta 46.ª edição, que tem o tema "Sonhar", foi Albert Watson, que, pela sua lente, captou os sonhos de várias mulheres e recuperou, subtilmente, a nudez. A empresa escolheu como protagonistas do calendário do próximo ano as modelos Gigi Hadid, Laetitia Casta, a atriz Julia Garner e a bailarina Misty Copeland. De acordo com os representantes da marca, o calendário de 2019 é descrito como uma reflexão sobre ambição e sucesso tendo em conta a perspetiva feminina. As protagonistas dão vida a uma herdeira que se sente abandonada, uma pintora que quer ver o seu trabalho reconhecido, uma fotógrafa que só pensa em retratos e uma stripper que queria ser bailarina.