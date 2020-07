Édouard Philippe, o primeiro-ministro francês, apresentou a demissão ao presidente Emmanuel Macron, anunciou esta sexta-feira o Eliseu, em comunicado.

Segundo a agência Reuters, Édouard Philippe vai manter-se em funções até que seja nomeado o sucessor. O primeiro-ministro apresenta demissão antes de uma anunciada remodelação do governo para dar resposta à "onda verde" nas eleições municipais, com os ambientalistas a derrotarem em várias cidades o La République en Marche!, partido do presidente Emmanuel Macron.

O lugar de Phillippe tinha começado a ser questionado em meados de junho, quando Macron declarou que queria "reinventar" a sua presidência, preparando-se para as eleições de 2022. Porém, nas remodelações governamentais em França, o primeiro-ministro pode voltar a ser nomeado para o cargo mesmo depois de apresentar a demissão.