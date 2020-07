A estátua da manifestante Jen Reid, que ajudou a derrubar a escultura de Edward Colston durante uma manifestação do movimento Black Lives Matter, foi removida, esta quinta-feira, por trabalhadores camarários.

A escultura de Jen Reid, intitulada “A Surge of Power”, é da autoria do artista Marc Quinn. Foi colocada no pedestal onde estava a escultura de Edward Colston, na cidade de Bristol.

Em comunicado, a autarquia de Bristol adiantou que a estátua colocada na quarta-feira vai “ser guardada no museu para que o artista a possa recolher ou doá-la” à coleção da autarquia.