O ministério das Antiguidados do Egito descobriu pelo menos 20 sarcófagos na necrópole de Asasif, em Luxor. De acordo com as autoridades egipcías, citadas pela BBC, trata-se de uma das “maiores e mais importantes” descobertas dos últimos tempos.

Os arqueólogos encontraram duas dezenas de caixões de madeira, pintados e com frases, que acreditam ser de um período entre 1994 a.C. e 332 a.C..

Estima-se, assim, que os túmulos sejam do período do Império Médio, Novo Reino e Períodos Tardios, quando ainda existia a antiga cidade de Tebal Ocidental.

O governo já partilhou algumas fotografias deste achado, mas remeteu mais esclarecimentos para uma conferência de imprensa a realizar no sábado.

Os sarcófagos foram encontrados em duas camadas, uns por cima dos outros.