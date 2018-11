Uma equipa de cientistas que estava a analisar inscrições antigas no Egito descobriu um mecanismo alegadamente usado pelos egípcios antigos para construírem pirâmides.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, os cientistas da Universidade de Liverpool, em Inglaterra, e do Instituto Francês de Arqueologia Oriental, investigavam uma série de inscrições numa antiga pedreira em Hatnub, localizada no Deserto Oriental do Egito, a leste do rio Nilo, perto da Pirâmide de Gizé, quando encontraram uma rampa ladeada por degraus em ambos os lados com vários buracos em que poderiam ser encaixadas grandes colunas.

Embora a teoria de que os antigos egípcios usavam rampas para mover pedras não seja nova, a estrutura encontrada pela equipa anglo-francesa é significativamente mais forte e mais íngreme do que se imaginava possível para a época.

Os cientistas acreditam que os trabalhadores colocavam os blocos de alabastro usados para erguer as pirâmides sobre uma espécie de trenó de madeira que eram amarrados com corda a colunas de madeira. Assim, eles podiam transportar o material de pedreiras situadas em encostas muito íngremes, com uma inclinação de 20% ou mais.

As cordas amarradas ao "trenó" atuavam como um multiplicador de forças, facilitando o deslocamento do veículo pela rampa.

O sistema que descobrimos permite que mais pessoas estivessem envolvidas na movimentação das pedras, ajudando a mover os blocos de uma forma mais rápida”, explicou Roland Enmarch, um dos responsáveis pela descoberta e professor de egiptologia da Universidade de Liverpool, ao jornal britânico The Guardian.

Enmarch explicou que esse tipo de sistema não foi encontrado em nenhum outro lugar do mundo.

As inscrições encontradas na pedreira permitem localizar a rampa na época do faraó Khufu ou Jufu, que construiu a Grande Pirâmide por volta de 2550 a.C.

Embora não haja evidências de que o método tenha sido usado para construir a pirâmide, graças a essa descoberta os cientistas consideram provável que essa tenha sido a técnica usada no Egito naquela época.