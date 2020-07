Morreu esta terça-feira, vítima de Covid-19, o jornalista egípcio que estava detido por alegadamente difundir notícias falsas.

Mohamed Monir, de 65 anos, foi infetado com novo coronavírus enquanto estava em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Tora, no Cairo, capital do Egito.

De acordo com o Comité para a Proteção de Jornalistas, citado pelo The Guardian, o jornalista morreu numa unidade de isolamento do hospital do Cairo.

O porta-voz do sindicato dos jornalistas egípcio, Diaa Rashwan, confirmou a morte de Mohamed Munir através de uma publicação no Facebook, avançando que os dois estiveram em contacto "até aos seus momentos finais".

O jornalista foi detido no passado mês de junho, depois de uma intervenção na Al Jazeera TV, um canal banido pelo governo egípcio.

Quando a entrevista a Mohamed Monir foi emitida, este foi detido por procuradores, durante duas semanas, por alegadamente difundir notícias falsas, associação a um grupo terrorista e "mau uso" das redes sociais.

No Egito, os presos políticos podem permanecer em prisão preventiva durante anos, com base em acusações vagas. Muitas das vezes, com falta de condições de salubridade e sem acesso a cuidados médicos.

Mohamed Monir tinha diabetes e hipertensão arterial. Depois de ser detido, a sua saúde "deteriorou rapidamente" na sequência da infeção.

O jornalista chegou a publicar um vídeo nas redes sociais, onde é visível a sua dificuldade em respirar.