Um homem confessou o homicídio da "instagrammer" russa Ekaterina Karaglanova, que foi encontrada morta em casa, em Moscovo, dentro de uma mala, na passada sexta-feira. A polícia russa deteve o suspeito esta quarta-feira.

Foi a acusação que revelou um vídeo onde é possível ver Maxim Gareyev a confessar o crime: “Esfaqueei-a pelo menos cinco vezes no pescoço e no peito”, pode ouvir-se no vídeo divulgado. As imagens mostram apenas o detido, não sendo possível saber se estaria acompanhado por algum advogado.

A informação também foi confirmada pelo Ministério do Interior da Rússia, que revelou a ação da polícia. O suspeito foi levado para interrogatório, onde acabaria por confessar o homicídio.

[A polícia] estabeleceu a localização e prendeu o suspeito do homicídio de uma personalidade feminina das redes sociais no apartamento de um edifício residencial”, pode ler-se no comunicado.

Maxim Gareyev, de 33 anos, disse à polícia que matou Ekaterina Karaglanova depois de ser “repetidamente insultado e humilhado”, e que não conseguia suportar as agressões verbais por mais tempo. Imagens de vídeovigilância já tinham permitido identificar o homem perto da casa de Ekaterina Karaglanova dias antes da morte. Gareyev referiu ainda que pagava à "instagrammer" de cada vez que estavam juntos e que ela começara a fazer troça dele no último encontro para relações sexuais, dizendo-lhe que ia precisar de um ano para juntar dinheiro e poder pagar-lhe novamente.

A polícia suspeitava que a jovem, que tem atualmente mais de 100 mil seguidores no Instagram - antes de morrer tinha 85 mil - tinha sido vítima de um crime passional, e havia relatos de que a estudante de medicina poderia estar ligada ao mundo da prostituição de luxo.

Segundo a imprensa russa, Karaglanova tinha começado recentemente uma relação com um homem de 52 anos, com quem iria festejar o aniversário em Amesterdão, a 30 de julho. Estava a terminar o curso de medicina.

O alerta para o crime foi dado pelos pais de Karaglanova, que estranharam a falta de resposta às tentativas de contacto. Pediram ao senhorio que os deixasse entrar em casa da filha, onde acabariam por descobrir o corpo dentro de uma mala.

O cadáver apresentava sinais de esfaqueamento na zona do peito, mas as autoridades não encontraram nenhuma arma relacionada com o crime. Maxim Gareyev, o homicida confesso, diz-se arrependido e que está disposto a colaborar com as autoridades. No vídeo, o homem confirma que terá cometido o crime depois de ter ido a casa da vítima para ter relações sexuais.