Foi encontrada morta uma célebre influenciadora russa, com milhares de seguidores no Instagram. O corpo de Ekaterina Karaglanova. de 24 anos, foi descoberto na passada sexta-feira, dentro de uma mala, na sua própria casa em Moscovo.

A jovem, com mais de 85 mil seguidores no Instagram, terá sido vítima de um crime passional: a polícia acredita que o homicídio foi cometido por ciúmes. Segundo a imprensa russa, Karaglanova tinha começado uma relação com um homem de 52 anos, com quem iria festejar o aniversário. A vítima estava a estudar na faculdade de Medicina de Moscovo.

A "instagrammer" tinha acabado de regressar da Grécia e estava a preparar-se para viajar para a Holanda, onde ia celebrar o 25º aniversário esta terça-feira.

O alerta foi dado pelos pais da jovem, que estranharam a falta de resposta às tentativas de contacto. Pediram ao senhorio que os deixasse entrar em casa da filha, onde acabariam por descobrir o corpo dentro de uma mala.

O cadáver apresentava sinais de esfaqueamento na zona do peito, mas as autoridades não encontraram nenhuma arma que possa estar relacionada com o crime.

Testemunhas citadas pela imprensa russa referem que Ekaterina Karaglanova nunca fora muito popular, mas que tudo mudou quando fez uma cirurgia plástica ao nariz. Conseguiu angariar mais de 80 mil seguidores e passou a apresentar-se como "blogger" de viagens.

A jovem chegou a ser ligada ao mundo da prostituição de luxo, algo que nunca foi confirmado. Mas a russa já tinha anunciado que queria deixar a "vida de luxo" que levava. Colegas da faculdade admitem que pudesse estar a ser chantageada, e havia mesmo fotografias íntimas da jovem a circular.

Luxo não são restaurantes, batons ou bijuteria. O verdadeiro luxo é viver como queres. Em calções confortáveis. Em sapatos confortáveis. Com a cor de batom que queres, ou mesmo sem batom. Comer a comida que gostas, ser amigo de alguém, estar apaixonado, e não viver sem sentido”, escreveu Karaglanova nas redes sociais.

A polícia de Moscovo abriu uma investigação ao homicídio e está mesmo a interrogar seguidores da jovem.