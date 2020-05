Uma comunidade no Texas organizou um desfile de homenagem para assinalar o primeiro aniversário de um bebé que perdeu os seus pais no massacre de El Paso, no ano passado.

O pequeno Paul Gilbert Anchondo, que tinha uma coroa e estava vestido de príncipe, acenou à população, enquanto passava o desfile.

“Queremos que ele saiba que aqui na região a nossa comunidade o apoia e que ele não está sozinho”, disse o avô do menino, citado pelo New York Post.

A 3 de agosto do ano passado, Paul estava com os seus pais, Andre e Jordan Anchondo, em Walmart, quando um atirador abriu fogo sobre as pessoas, perto do centro comercial Cielo Vista em El Paso.

“Achamos que a mãe protegeu o bebé e o pai protegeu ambos. Foi assim que Paul conseguiu sobreviver”, disse um familiar.

Os membros da comunidade que foram apoiar o menino sublinharam que quiseram honrar o milagre da sua sobrevivência.

“Infelizmente, os pais dele não estão aqui e então viemos garantir que ele tem um ótimo primeiro aniversário”, disse Eduardo Prieto, uma das pessoas que participou no desfile.

