Um tiroteio num supermercado em El Paso, no Texas, fez várias vítimas, de acordo com a polícia local.

Um porta-voz da polícia disse ao jornal El Paso Times que um suspeito foi detido sob custódia e que o tiroteio já terminou.

O jornal El Paso Times chegou a avançar que havia 22 mortos, incluindo quatro crianças, citando fonte policial, mas não há ainda nenhuma confirmação oficial relativa ao número de vítimas.

Segundo a CNN, a chefe do gabinete do mayor de El Paso também confirmou que várias pessoas morreram, sem precisar um número.

No Twitter, a polícia informou que havia várias vítimas e que podia haver vários atiradores, apelando à população para evitar a zona.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure.