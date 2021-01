A secretária dos Transportes do governo dos Estados Unidos apresentou esta quinta-feira a sua demissão do cargo, na sequência da invasão de apoiantes de Donald Trump ao Capitólio, ocorrida na quarta-feira. Elaine Chao é a primeira grande figura da administração Trump a cair na sequência do caso.

Elaine Chao era o equivalente a um ministro dos Transportes, e é o primeiro membro do Gabinete Presidencial a deixar a administração.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t