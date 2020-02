Foram divulgadas imagens impressionantes de um elefante a gemer de dor enquanto é repetidamente agredido na cabeça pelo treinador, no Sri Lanka. No vídeo é possível ouvir os gemidos de sofrimento do animal que, a certa altura, se deitou e tentou expulsar o homem com movimentos bruscos. Contudo, nem o gemidos nem a tentativa de o tirar de cima, impediu o homem de continuar a violentar o animal.

As imagens deste ato de violência foram divulgadas pela associação Rally For Animal Rights & Environment (RARE) numa publicação através da rede social Facebook, na qual explicam que o elefante se chama Vishwa e que a agressão ocorreu no tempo budista Sasanawardena Pirivena, em Mirigama.

Ao jornal britânico Metro, a ativista Maneesha Arachchige, da RARE, disse que a crueldade e a tortura estão presentes no dia a dia dos elefantes que vivem em cativeiro no Sri Lanka.

Se queremos ver o fim das lágrimas e da dor dos elefantes de cativeiro, então temos de proibir o uso deles no Peraheras”, também conhecido como Festival do Dente, que conta com vários desfiles de elefantes.

Esta associação tem usado as redes sociais para denunciar os vários casos de violência contra elefantes.