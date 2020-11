Joe Biden ultrapassou Donald Trump no estado da Georgia, nas projeções, e está cada vez mais perto da Casa Branca.

Atualmente, Joe Biden tem 264 votos eleitorais, contra os 214 de Donald Trump.

No total, ainda falta apurar os resultados em cinco estados: Alasca, Geórgia, Nevada, Carolina do Norte e Pensilvânia.

Vários media internacionais, incluindo a Associated Press e a Fox News, já dão a vitória a Joe Biden no estado do Arizona. A campanha de Trump argumenta, no entanto, que ainda é muito cedo para se tirar essa conclusão.

No twitter vários utilizadores decidiram usar o humor e muita criatividade para celebrar o momento.

#Georgia has finally gone blue. I repeat , GEORGIA HAS FINALLY GONE BLUE. This is not a drill. #Election2020 pic.twitter.com/ac7pAGlBfF — Name cannot be blank. (@themooreyuhknow) November 6, 2020

Houve ainda quem não esquecesse as acusações de Donald Trump de fraude. O presidente norte-amerciano garante que vai levar as eleições para o Supremo Tribunal.

A espera desde que os norte-americanos foram às urnas já vai longa e há quem ironize toda a situação.