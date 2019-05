As eleições europeias tiveram consequências na Grécia: o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, anunciou na noite de domingo a antecipação das eleições legislativas, que se deveriam realizar em outubro deste ano, devido à derrota do seu partido, o Syriza, nas urnas.

Os resultados não foram os que esperávamos”, disse Tsipras.

O Syriza, partido de Tsipras, não foi além dos 24%, tendo ficado atrás do Nova Democracia, formação de centro-direita liderada por Kyriakos Mitsotakis, que venceu com 33% dos votos.

A marcação da data das eleições legislativas será discutida com o presidente Prokopis Pavlopoulos depois da segunda volta das eleições autárquicas da Grécia, que se realiza na próxima semana. O novo ato eleitoral deverá realizar.se nos meses de junho ou julho.

Alexis Tsipras está no governo desde 2015, quando a 25 de janeiro desse ano conseguiu levar, pela primeira vez, um partido de esquerda radical a formar governo na Grécia. A vitória baseou-se numa política antiausteridade, que acabou por ser revertida ao longo do mandato. No verão de 2015, Tsipras viria a aceitar o terceiro resgate financeiro da Grécia, algo a que se tinha oposto quando foi eleito.