Um eleitor terá votado em Bolsorano com o recurso a um revólver. Um vídeo mostra o cidadão a digitar os números, que correspondem ao candidato do PSDB, com a boca de uma arma.

Olha esse vídeo , o “eleitor” votando no Bolsonaro usando arma de fogo. pic.twitter.com/yWUVSYPxHV — Erlan Bastos  (@erlan_bastos) 7 de outubro de 2018

O vídeo surgiu horas depois de o filho do candidato presidencial ter publicado uma mensagem, no Twitter, em que pedia aos eleitores que filmassem o momento em que votavam, caso tivessem "problemas com as urnas".

Façam vídeos dizendo o estado/cidade, zona, seção eleitoral, horário e seu nome completo. Postem nas redes. Precisamos de mais informações para colocar as denúncias adiante, seja no TRE/TSE, OEA ou PF. Façam boletim de ocorrência tb de preferência no plantão da Polícia Federal. https://t.co/AMhGETKk1z — Eduardo Bolsonaro 1720 (@BolsonaroSP) 7 de outubro de 2018

Esta publicação levantou uma onda de contestação pelo facto de a lei eleitoral brasileira proibir a recolha de imagens no ato eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral reagiu no Twitter e advertiu a população para o facto de que a captura fotográfica nas urnas é punível com uma multa que pode chegar a 15 mil reais, cerca de 3 mil euros.