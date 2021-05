A Bulgária vai realizar eleições antecipadas em 11 de julho, três meses após o último escrutínio, depois de o partido social-democrata devolver a tarefa de formar Governo ao Presidente búlgaro, Rumen Radev.

Os sociais-democratas, a terceira força política mais votada nas eleições em 4 de abril, devolveram hoje a tarefa de formação do Executivo ao Presidente búlgaro.

Assim, depois de três tentativas de formar um Governo, serão convocadas novas eleições no país conforme determina a legislação búlgara.

“Nesta situação, é claro que estamos a caminhar para a dissolução do Parlamento e a realização de eleições antecipadas. E se depois dessas eleições tivermos a mesma situação de empate e incapacidade de formar um Governo, a Bulgária não só cairá numa crise política, mas também constitucional”, alertou Radev.

O Presidente, próximo dos sociais-democratas, garantiu que o país precisa de uma "alternativa" e pediu a todos os partidos que reconsiderassem o seu comportamento.

Radev anunciou que as eleições serão no dia 11 de julho e alertou que os próximos meses serão muito tensos e que será necessário agir com responsabilidade para evitar o caos.

O partido conservador búlgaro GERB, dirigido pelo primeiro-ministro em funções, o populista Boiko Borisov, devolveu em 23 de abril a tarefa de formar Governo, por não conseguir o apoio de qualquer outro partido.

O GERB (Cidadãos para um Desenvolvimento Europeu da Bulgária) foi o partido mais votado nas eleições de 04 de abril, tendo recebido por isso o mandato para formar Governo, mas nenhum dos outros cinco partidos no parlamento quis apoiar um executivo dirigido pelos conservadores.

Na semana passada, foi o cantor e apresentador de televisão Slavi Trifonov, líder do Este Povo Existe (ITN), que devolveu a tarefa de formar Governo ao Presidente.

O ITN foi o segundo partido mais votado e é uma das novas formações surgidas no país na sequência das manifestações em massa do passado verão que pediram a demissão de Borisov por corrupção.

O Presidente Radev anunciou que o Parlamento será dissolvido na próxima semana e, em seguida, nomeará um Governo interino.