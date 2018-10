A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, venceu as eleições autárquicas de Moçambique em 44 dos 53 municípios do país, de acordo com os dados oficiais hoje divulgados.

Desconhecem-se apenas os números da vila de Malema, no norte do país, ultrapassado o prazo legal para a publicação dos resultados pelos órgãos locais, após a votação realizada na quarta-feira.

A Frelimo manteve o poder na capital, Maputo, enquanto que o principal partido da oposição, a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), venceu em sete municípios, incluindo duas capitais provinciais: Quelimane e Nampula.

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM) manteve o poder na cidade da Beira, capital provincial de Sofala.

Os dados foram consultados hoje pela Lusa no portal conjunto do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) e Comissão Nacional de Eleições (CNE) e no boletim de observação eleitoral do Centro de Integridade Pública (CIP), organização não-governamental.

Em relação às autárquicas de 2013, em que a Renamo não participou, o número de municípios em que a Frelimo venceu baixou de 49 para 44.

O boletim do CIP nota que a Renamo contesta os números "nos quatro municípios onde a Frelimo ganhou à tangente", Monapo, Alto Molócué, Moatize e Matola, segundo maior município do país, e ainda em Marromeu, onde alegadamente houve urnas desviadas.

Ossufo Momade, coordenador da comissão política da Renamo, ameaçou no sábado abandonar as negociações de paz com o Presidente da República, devido a alegada manipulação de resultados.

Um porta-voz da Frelimo apelou no mesmo dia para que o principal partido da oposição pare com "chantagens" e preserve o processo de paz.