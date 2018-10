As duas principais sondagens divulgadas ao início da noite no Brasil (início da madrugada em Lisboa) aproximam Fernando Haddad de Jair Bolsonaro, apesar da diferença se manter muito significativa.

A sondagem do Instituto Datafolha relativamente à segunda-volta que se realiza este domingo coloca Jair Bolsonaro com 55% dos votos válidos e Fernando Haddad com 45%. Os dois candidatos têm agora uma diferença de dez pontos percentuais. Na última sondagem do Datafolha, Bolsonaro vencia com 56% e Haddad 44%.

A sondagem divulgada este sábado foi realizada na sexta-feira e no sábado e tem margem de erro de dois pontos percentuais.

A pesquisa do Datafolha mostra ainda que, em nove dias a diferença entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad diminuiu de 18 para 10 pontos percentuais, no que respeita aos votos válidos.

Ibope é o que coloca os dois mais próximos

O Ibope também divulgou este sábado a última sondagem antes do segundo turno. Uma pesquisa que aproxima ainda mais Jair Bolsonaro de Fernando Haddad. Segundo o instituto, Jair Bolsonaro vence as eleições deste domingo com 54% dos votos válidos, contra os 46% de Fernando Haddad.

A anterior sondagem do Ibope, colocava os dois candidatos com 14 pontos percentuais de diferença: Bolsonaro tinha 57% e Haddad 43%.

O Instituto MDA divulgou, também este sábado, o resultado de uma sondagem realizada em parceria com a Confederação Nacional dos Transportes (CNT). Neste estudo, Jair Bolsonaro vence a disputa eleitoral com um distanciamento maior em relação a Fernando Haddad: Bolsonaro tem 56,8% dos votos válidos e Haddad 43,2%

A sondagem baseada nos votos válidos, exclui as intenções de voto em branco ou nulo, assim como os eleitores indecisos. Um candidato é eleito no segundo turno se conseguir 50% dos votos válidos mais um voto.