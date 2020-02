Uma cabra e dois cães estão na corrida para as eleições de presidente da Câmara de Fair Haven, no estado de Vermont.

Esta não é a primeira vez que a cidade elege um animal como presidente da câmara. Aliás, desde março de 2019 que o cargo é ocupado por Lincoln, uma cabra de 3 anos, que quer prolongar o mandato.

Na corrida com Lincoln, estão os cães Sammy, de 6 anos, e Murfee, de 3 anos. De acordo com a CNN, Sammy pertence à unidade canina da polícia de Fair Haven e Murfee é um cão de terapia, que ajudou a desenvolver um programa de leitura com cães na escola primária daquela cidade. O departamento da polícia de Fair Haven aproveitou as redes sociais para apresentar os três candidatos.

A população vai ter de optar por estes três candidatos, no entanto, por trás do animal eleito, há um administrador municipal, um cargo desempenhado por Joe Gunter.

À CNN, este administrador explicou que estas eleições, com candidatos de quatro patas, começaram com o objetivo de angariar dinheiro para obras de requalificação do recreio da escola primária.

O registo para inscrever o animal de estimação na corrida eleitoral custa 4,5€. Qualquer residente em Fair Haven pode votar. Pedimos as doações no dia da eleição, mas não são obrigatórias. Cada doação deixa-nos mais próximos do nosso objetivo”, explicou, acrescentando que o objetivo são 72 mil euros.

O comandante da polícia, Bill Humphries, em declarações à CNN, elogiou o trabalho da atual presidente da edilidade, Lincoln, mas acredita que haver um candidato como Sammy, o seu colega de trabalho, que pode atrair mais doações e alcançar mais depressa o objetivo.

Lincoln fez um ótimo trabalho, representou muito bem a comunidade e pensámos que seria uma boa ideia dizer: anda lá, concorre para mais um ano e vê se conseguimos desafiar-te”, contou Bill Humphries.

O desafio foi aceite por Lincoln, que venceu no ano passado com uma diferença de três votos. Este ano, Sammy e Murfee juntam-se à recandidata Lincoln.

As eleições estão marcadas para dia 3 de março.