Falhas de energia estão a ser registadas em vastas áreas do Reino Unido, avança a BBC, afetando os transportes ferroviários, aeroportos e semáforos.

A UK Power Networks, que distribui eletricidade no Reino Unido, disse à BBC que há zonas em Londres e no sudeste de Inglaterra sem energia elétrica, e que a situação se deverá a uma falha da rede da National Grid, empresa responsável pelo transporte da eletricidade. Também foram registadas falhas no País de Gales.

Due to a large scale National Grid failure there is a power cut in the London and South East areas, meaning that some traffic lights are down. Please be very cautious on the roads!

We're aware of a power cut affecting a large area of London and South East. We believe this is due to a failure to National Grid's network, which is affecting our customers. We may not be able to answer individual tweets at this time. Please keep an eye on our feed for updates.