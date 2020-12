Um rapaz de sete anos atravessou as chamas para resgatar a irmã mais nova que tinha ficado presa num incêndio que destruiu completamente a casa da sua família.

O incidente ocorreu no estado norte-americano do Tennessee no dia 8 de dezembro depois de toda a família já estar a dormir.

O alerta foi dado quando os pais do rapaz acordaram com um cheiro intenso a fumo. Depressa conseguiram agarrar em Eli, de sete anos, e no irmão Elijah e colocá-los em segurança. Porém, ao mesmo tempo, as chamas rodearam o quarto de Erin, a irmã mais nova de 22 meses.

O fumo era tão denso que não havia forma de chegar até ela", disse Chris Davidson, o pai, à CNN. "Saímos para buscá-la pela janela, mas não havia nada em que me pudesse apoiar"

Por isso, conta Chris, levantou Eli, que passou pela janela e conseguiu agarrar a bebé do berço. A ação do rapaz de sete anos foi feita numa altura crucial. Quando a equipa de vinte bombeiros chegou para apagar as chamas, "já não existia nada para salvar", afirmou o chefe local dos bombeiros em comunicado.