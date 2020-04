O irmão da senadora norte-americana Elisabeth Warren, que foi candidata nas primárias do Partido Democrata, morreu na terça-feira, vítima de Covid-19. Don Reed tinha 86 anos, tinha cancro e estava a receber tratamento.

No Twitter, Elisabeth Warren recordou o irmão como um veterano da Força Aérea norte-americana durante 20 anos.

Don Reed alistou-se aos 19 anos, fez carreira no exército e durantes anos combateu no Vietname. “Era charmoso e engraçado, um líder natural”, escreveu a senadora.

What made him extra special was his smile—quick and crooked, it always seemed to generate its own light, one that lit up everyone around him. pic.twitter.com/SFMOaBVCN3