Os 12 rapazes que ficaram presos na gruta Tham Luang, na Tailândia, marcaram presença no programa americano Ellen DeGeneres, na última sexta-feira.

Vestidos com os respetivos equipamentos, os rapazes e o treinador relataram o perigoso salvamento que protagonizaram a 10 de julho.

Especialistas internacionais de mergulho resgataram os 12 rapazes e o treinador através de um sistema de salvamento submerso, numa operação cuidadosamente coordenada, que captou a atenção de todo o mundo.

There was no story more captivating this summer than the Thai soccer team trapped in a cave. This Monday, they’re all here. pic.twitter.com/J6oQlFZBGG

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) October 12, 2018