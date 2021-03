A Agência Europeia do Medicamento concluiu esta quinta-feira que a vacina da AstraZeneca/Oxford contra o novo coronavírus é "segura e eficaz".

O Comité de avaliação assegura que ainda não é possível correlacionar os casos de eventos tromboembólicos com a toma da vacina da AstraZeneca.

"Esta vacina demonstra pelo menos 60% de eficácia em casos clínicos de covid-19", afirmou a diretora executiva da Agência Europeia do Medicamento, Emer Cooke.

As conclusões científicas tomadas dão aos estados-membros da União Europeia a capacidade de tomarem uma decisão informada sobre a inoculação.

Sabine Strauss, chefe do Comité de Avaliação de Risco (PRAC), sublinha que os "benefícios da tomada da vacina contra a covid-19 continuam a ser bem maiores do que os riscos"

"O número de eventos tromboembólicos é menor do que o expectável na população geral, não há o risco de os causar e provavelmente diminui o risco de tromboses", explica a especialista da Agência, sustentando que a covid-19 em si potencializa o risco de eventos tromboembólicos.

No entanto, explica Strauss, há ainda incertezas. A Agência Europeia do Medicamento teve conta de "casos raros de pequenos bloqueios em múltiplas artérias nos primeiros 7 a 14 dias após a vacinação" com AstraZeneca.

Porém, conclui a chefe do PRAC, as evidências não são suficientes para dizer que existe uma ligação direta com a toma da vacina. O estudo sobre estes casos vai continuar.

No total, foram notificados ao regulador europeu 25 casos de eventos tromboembólicos num universo de 20 milhões de vacinados, sendo que nenhum foi identificado durante os ensaios clínicos comandados pela AstraZeneca.

Strauss avança ainda que a Agência Europeia do Medicamento vai distribuir a informação necessária, tanto ao público em geral, como aos profissionais de saúde, para que todos estejam atentos aos possíveis efeitos secundários da vacina.