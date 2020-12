A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla original) afirmou esta quinta-feira que as vacinas desenvolvidas pelas farmacêuticas Pfizer e Moderna apresentam dados "muito robustos". As palavras são de Emer Cooke, diretor-executivo do organismo, que falou num comité no Parlamento Europeu.

Temos os dados de mais de 30 mil indivíduos que foram seguidos nos ensaios clínicos. Isto dá-nos dados muito robustos para tomar uma decisão, tanto sobre a segurança como sobre a eficácia", afirmou.

A aprovação da vacina da norte-americana Pfizer, que tem o projeto em desenvolvimento com a BioNtech deve ser feita no dia 29 de dezembro, enquanto a da Moderna poderá ser aprovada até 12 de janeiro "o mais tardar", segundo a agência Reuters. Apesar disso, Emer Cooke admite que os prazos podem mudar, ainda que não tenha dito se isso significa que podem ser antecipados ou adiados.

Assim que as vacinas forem aprovadas, os estados-membros da União Europeia devem receber as primeiras vacinas em poucos dias, sendo que a Comissão Europeia já garantiu que todos os países vão receber as doses ao mesmo tempo, o que inclui Portugal.

Não podemos garantir que vai haver um resultado positivo nesta fase", alertou Emer Cooke, remetendo para a necessidade de análise de vários dados em falta.

O diretor-executivo da EMA acrescentou que os analistas também têm em consideração o caso ocorrido no Reino Unido, onde a vacina da Pfizer está a ser administrada desde 8 de dezembro. Após as primeiras horas de vacinação, os especialistas detetaram dois casos de graves reações alérgicas, alertando que quem tenha propensão a alergias não deve, para já, tomar a vacina.

Emer Cooke anunciou ainda que é esperado que a AstraZeneca e a Johnson & Johnson's submetam as aplicações para a autorização das vacinas no primeiro trimestre de 2021.