Um navio de 23 metros foi descoberto por arqueólogos e cientistas no fundo do Mar Negro e já é considerado o navio intacto mais antigo do mundo. O navio, que se julga ser da Grécia Antiga, está intacto há 2400 anos.

A embarcação foi descoberta ao largo da costa da Bulgária, a uma profundidade de dois quilómetros, com o mastro, o lemo e os bancos de remo inalterados. Os cientistas afirmam que a falta de oxigénio que existe a uma grande profundidade no mar Negro preservou-o. Até mesmo os ossos do tamboril comido pelos marinheiros permaneciam intactos no convés do navio.

É uma descoberta incrível. Temos uma embarcação completa, com os mastros ainda em pé e com os lemes completos”, afirmou Kroum Batchvarov, um dos responsáveis pelo projeto, citado pela Sky News.

Um navio intacto do mundo clássico é algo que eu nunca teria acreditado ser possível”, acrescentou o professor Jon Adams, investigador principal do Projeto de Arqueologia Marítima do Mar Negro (MAP).

O professor afirmou ainda que esta descoberta pode mudar a compreensão que temos sobre a construção naval e marítima do mundo antigo.

Os arqueólogos e cientistas presentes neste projeto acreditam que a embarcação é tão antiga que só era conhecida através de peças de cerâmica da Grécia Antiga. Uma peça de cerâmica, que se encontra no British Museum, chamada "O Vaso das Sereias" tem uma embarcação semelhante à que foi encontrada.

A equipa de arqueólogos afirmou ainda que na embarcação foi encontrado um pedaço de carbono, que foi analisado pela Universidade de Southampton, e que sugere que este navio seja do século V.

Num pequeno pedaço do navio foi encontrado carbono e a análise feita confirmou que este é o navio intacto mais antigo conhecido pela humanidade”, afirmou outro dos responsáveis pelo projeto.

Esta descoberta está integrada no Projeto de Arqueologia Marítima do Mar Negro – o Black Sea MAP -, em que uma equipa internacional de arqueólogos marítimos, cientistas e inspetores marinhos explorou as profundezas do Mar Negro para obter uma maior compreensão do impacto da pré-história marítima. Para além do navio com 2400 anos, foram ainda descobertas mais de 60 embarcações no fundo do mar, incluindo navios romanos.

Durante o projeto de três anos, os arqueólogos usaram sistemas de câmaras remotas especializadas em águas profundas para mapear o fundo do mar.

A equipa de comunicação presente neste projeto fez um filme de duas horas sobre esta descoberta, que será exibido no British Museum, esta terça-feira.