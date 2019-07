A YouTuber e apresentadora de televisão britânica Emily Hartridge morreu, na manhã da última sexta-feira, aos 35 anos, num acidente que envolveu a trotinete elétrica que conduzia e um camião. O acidente, que aconteceu no bairro londrino de Battersea, terá sido o primeiro com vítimas mortais registado no Reino Unido, envolvendo trotinetes elétricas.

Emily, que trabalhava também como atriz, ficou conhecida através do YouTube, onde publicava regularmente sobre saúde mental, exercício físico e sexologia. A apresentadora tinha quase 50.000 seguidores no Instagram e quase 350.000 subscritores no YouTube.

Emily ficou ainda conhecida pelas participações em séries de televisão como “Sketch my life” e “S**t I’m 30”.

De acordo com a Sky News, no sábado, dia seguinte ao acidente, Emily seria a apresentadora de um evento, em Londres, sobre saúde mental para mulheres. Sobre o próprio evento e citada pela edição online da Sky News, a apresentadora escreveu que queria “criar um espaço seguro onde todas as mulheres pudessem falar do que quisessem e sentir-se apoiadas por outras mulheres que tivessem a passar por uma situação parecida”.

A família de Emily utilizou a conta de Instagram da própria vlogger e influencer para anunciar aos seguidores a morte dela: “Olá a todos. Isto é uma coisa terrível de se dizer através do Instagram, mas muitos de vocês estão à espera de ver a Emily hoje e esta é a única forma de chegar a todos vós. A Emily teve um acidente ontem e morreu. Todos a amamos muito e ela nunca vai ser esquecida. Ela mexeu com demasiadas vidas. É difícil imaginar as coisas sem ela. Era uma pessoa muito especial”.

O namorado de Emily Hartridge, Jacob Hazell, publicou nas redes sociais um emotivo vídeo, onde agradece aos fãs o apoio.

De acordo com o jornal Metro, Jacob está em recuperação de um problema de adição com drogas. No vídeo agora publicado, Jacob diz que a namorada sempre foi um grande apoio e o encorajou a falar dos problemas que o atormentava. O casal planeava o futuro a dois e Emily tinha já publicado vários vídeos em que falava dos problemas de fertilidade de que sofria.

Desde que aparceram, as trotinetes elétricas já estiveram envolvidas em inúmeros acidentes, suscitando discussões sobre a segurança destes veículos. Nos Estados Unidos, nos últimos 18 meses, já morreram 11 pessoas em acidentes envolvendo trotinetas elétricas. Só no ano de 2018, e só nos Estados Unidos, estiveram envolvidas em 1.545 acidentes.