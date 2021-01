A influencer norte-americana Emily Mitchell morreu aos 36 anos, vítima de morte súbita. A especialista em dicas de maternidade e mãe de quatro crianças, Mitchell estava no quarto mês de gestação do quinto filho quando foi encontrada sem vida pelo seu marido, Joseph.

Responsável pela conta The Hidden Way no Instagram, com mais de 105 mil seguidores, a influencer morreu na manhã do dia 22 de dezembro, mas só agora o sucedido veio a público, por estar a ser feita uma angariação de fundos para ajudar o marido de Emily a suportar as despesas do funeral.

Foi mesmo criada uma página para o efeito (Support the Mitchell Family) que, até gora, já angariou perto de 150 mil euros.

De acordo com o que foi revelado até agora, Mitchell morreu subitamente quando estava a tomar o pequeno-almoço. O marido e outras pessoas que se encontravam na casa da família ainda a tentaram reanimar, mas sem sucesso e os médicos, quando chegaram, declararam o óbito.

Ela foi uma esposa devota e uma mãe incrível para os seus quatro filhos. Temos a certeza de que a Emily está na companhia de Deus. A Em teve um impacto gigante na vida de várias pessoas e esta perda é difícil de aceitar para qualquer um que a conhecia. Ela foi uma mãe e uma esposa dedicada, tinha o coração dedicado ao Senhor e amou profundamente os seus quatro filhos”, lê-se na página destinada a ajudar a família.

O resultado da autópsia ainda não foi revelado.