Pelo menos sete pessoas ficaram feridas num incêndio de grandes proporções que deflagrou esta terça-feira num prédio residencial de 48 andares no emirado de Sharjah, no leste dos Emirados Árabes Unidos (EAU).

O governo do emirado informou, num breve comunicado, que do sinistro resultaram sete feridos e que os bombeiros conseguiram evacuar o edifício e controlar o fogo.

O incêndio deflagrou por volta das 21:00 locais (17:00 GMT) na Torre Abbco e forçou a evacuação de vários edifícios na área, de acordo com os órgãos de comunicação locais e testemunhos nas redes sociais.

Imagens captadas nas ruas e prédios vizinhos, publicadas nas redes sociais, mostram o edifício em chamas e fragmentos incandescentes a cair.

Os órgãos de comunicação locais relataram que alguns desses fragmentos atingiram veículos estacionados nas proximidades do edifício.

The side of the 48-floor Abbco Tower in Sharjah, which neighbours Dubai, saw flames shoot up them. #Dubai #Dubaifire #sharjahfire #Sharjah #abbcotower @parvezjournlist pic.twitter.com/Lx89WiEkh2

A huge blaze has turned a 48-storey apartment building in UAE into a giant column of fire. The fire broke out at the Abbco Tower in Sharjah, UAE’s third largest emirate bordering Dubai.

I have come to know there can be some Indians in it too. pic.twitter.com/MXs6TYyp3z