A Emirates é a primeira companhia aérea a fazer testes rápidos à Covi-19 em passageiros no aeroporto do Dubai.

Os testes estão a ser realizados em cooperação com a Autoridade de Saúde do Dubai (DHA sigla em inglês) e os resultados dos testes de sangue estão disponíveis em 10 minutos.

Os primeiros a serem testados foram os passageiros que embarcaram num voo com destino à Tunísia.

Adicionalmente, a empresa também adotou uma série de medidas nos seus voos para evitar a propagação do novo coronavírus. O distanciamento social é obrigatório, bem como uso de máscaras dentro do aeroporto e a bordo dos seus aviões.

O serviço de bordo também sofreu mudanças e todos os aparelhos vão passar por processos de limpeza mais rigorosos após cada viagem.

“Para combater a Covid-19, estamos a trabalhar de maneira proativa com várias organizações de saúde governamentais e privadas e implementamos todas as medidas necessárias, d acordo com as diretrizes internacionais mais recentes”, acrescenta.