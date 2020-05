A história de Erin começou há muito. A viverem um casamento feliz, Emma e Wayne Bates desejavam constituir família, mas a gravidez demorou dez anos a acontecer.

Segundo contam os pais na página de arrecadação de fundos, a bebé nasceu a 8 de outubro de 2019 e o casal não podia estar mais feliz. Até que o mundo deles sofreu um abanão.

A 29 de novembro, Erin foi diagnosticada com um raro e sério problema cardíaco chamado Tetralogia de Fallot e teve de ser operada em dezembro.

Uma semana após a cirurgia, Erin teve alta do isolamento, mas apanhou um vírus respiratório que pode causar pneumonia ou bronquiolites fatais em bebés. No entanto, apesar do prognóstico, Erin lutou e, quando tudo parecia estar a melhorar, a saúde da bebé sofreu um novo revés.

"A 10 de abril, Erin ficou muito doente. Foi então que a família foi informada de que ela tinha testado positivo para Covid-19", pode ler-se na página GoFundMe.

A menina foi levada para o Hospital Pediátrico Alder Hey, em Liverpool, Inglaterra, e colocada na Unidade de Isolamento, onde ficou por duas semanas.

No Facebook, os pais de Erin foram partilhando imagens da bebé rodeada de fios e equipamento médico.

Mais uma vez, Erin contrariou todos os prognósticos médicos e, no dia 24 de abril, teve alta da Unidade de Alta Dependência (UAD). No momento em que saiu da UAD, Erin tinha à sua espera uma guarda de honra de profissionais de saúde que a aplaudiram.

No Twitter, o hospital publicou o momento em que Erin "derrotou a Covid-19" e saiu do isolamento.

No Facebook, os pais de Erin agradeceram ao Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido pelos cuidados prestados à filha. A recuperação da bebé espera-se longa, assim como a permanência no hospital.

"Ela só foi e fez. A nossa pequena derrotou a Covid-19. Estamos tão orgulhosos. Obrigado a toda a equipa do Alder Hey, são verdadeiramente incríveis", escreveu a mãe, Emma Bates, no Facebook.

De acordo com o jornal Manchester News, depois das boas notícias, o pai Wayne já regressou ao trabalho. A mãe permanece no hospital ao lado da filha. Para fazerem face às despesas, uma vez que a licença de maternidade de Emma está prestes a terminar, a família do casal criou a página no GoFundMe.

"Ter uma criança no hospital é uma enorme carga emocional, física e financeira e, infelizmente, as contas não param, apesar de termos que ficar com o nosso filho. Qualquer ajuda que possam dar para ajudar Emma a manter a bebé será muito apreciada", pode ler-se na página.