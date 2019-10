/ AM

Michael tinha 14 semanas e três dias quando, durante o sono, sofreu um ataque cardíaco. Depois de sete meses em coma, e contra todos os prognósticos, o bebé acordou e sorriu para o pai. A história, contada pela mãe nas redes sociais e replicada por toda a imprensa britânica, tem emocionado o mundo que agora tenta ajudar a família Labuschagne, de Bristol, no Reino Unido, a enfrentar a doença com que Michael foi diagnosticado.

No dia em que sofreu o ataque cardíaco, Michael deu entrada no hospital e os médicos acabaram por induzir o coma para o qual só retiraram a sedação ao fim de sete meses. Antes de o fazerem, avisaram os pais de que o bebé podia ter sequelas, incluindo danos cerebrais.

No entanto, Michael acordou e sorriu para os pais e o bom momento continuou quando um exame revelou que não havia sequelas do coma.

A situação sofreria um revés quando os pais, Stuart e Emma, foram informados de que Michael tinha um tumor extremamente raro - um fibroma cardíaco - e que precisa de uma cirurgia dispendiosa para tratar do problema, que não está disponível no Reino Unido.

Os pais descobriram um hospital em Boston que diz ser capaz de remover o tumor, mas para levar o bebé até aos EUA a família precisa de angariar perto de 140 mil euros em seis meses. Até ao momento, a família já conseguiu juntar cerca de 25 mil euros.

Michael tem um pacemaker com desfibrilhador, mas o aparelho causou-lhe atraso no desenvolvimento físico e atualmente está no limite máximo, o que significa que já não funciona da forma mais eficaz.

A esperança agora é que a família consiga angariar o dinheiro necessário para levar o bebé até Boston.