O presidente francês, Emmanuel Macron, desloca-se na quinta-feira ao Líbano para “se encontrar com todos os atores políticos” após as explosões que devastaram Beirute, causando pelo menos 100 mortos e milhares de feridos, anunciou esta quarta-feira a presidência.

Emmanuel Macron reunir-se-á com o seu homólogo libanês, Michel Aoun, e com o primeiro-ministro, Hassan Diab, precisou o Eliseu à agência France Presse.

França demonstrou a sua solidariedade e anunciou o envio de pessoal e equipamento para ajudar as autoridades libanesas.

Também esta quarta-feira, o primeiro-ministro francês, Jean Castex, reúne-se com os principais ministros envolvidos para “coordenar o socorro e ajuda” que a França vai enviar para o Líbano.

Três aviões partem hoje para Beirute, um deles de Marselha (sul) com equipas de médicas para intervenção imediata, dois de (aeroporto parisiense) Roissy com 25 toneladas de material, equipas de segurança do Ministério do Interior”, indicou o chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian.