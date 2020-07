O presidente francês, Emmanuel Macron, quer “desenhar um novo caminho” com o novo Governo de “missão e união”, que, segundo a imprensa francesa, deve ser anunciado na segunda-feira, adiantou hoje a agência EFE.

O projeto que apresentei em 2017 e com o qual os franceses me elegeram segue no coração da minha política. No entanto, deve adaptar-se às mudanças internacionais e às crises que vivemos: um novo caminho deve ser desenhado”, escreveu o chefe de Estado francês na sua conta na rede social Twitter.