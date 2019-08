Os incêndios na Amazónia constituem uma “situação de emergência aguda” que deve ser discutida na cimeira do G7 este fim de semana, declarou hoje o porta-voz de Angela Merkel, apoiando um pedido de Emmanuel Macron nesse sentido.

Seibert disse ainda que “a magnitude dos incêndios no território da Amazónia é assustadora e ameaçadora, não apenas para o Brasil e os outros países envolvidos, mas para o mundo inteiro”.

Na véspera, o Presidente francês, Emmanuel Mácron, referiu na rede social Twitter os fogos que devastam a maior floresta tropical do planeta, falando de “crise internacional” e pedindo aos países industrializados do G7 “para falarem desta emergência”.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big