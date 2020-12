O multimilionário chinês Lin Qi, empresário do ramo da tecnologia, morreu no dia de Natal, aos 39 anos. A causa da morte ainda não é conhecida, mas a polícia de Shangai suspeita que morreu por envenenamento.

O principal suspeito da morte do gestor, que foi fundador e presidente da empresa de games Yoozoo, é um colega de Lin.

Segundo nota da Yoozoo, nota a CNN, o empresário foi internado depois de se ter sentido mal em casa e acabou por não resistir.

A Yoozoo ficou conhecida por desenvolver o jogo "Game of Thrones: The Winter is Coming", um jogo de estratégia para computador.