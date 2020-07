A “Sala Central” em Pamplona, ​​uma discoteca localizada no centro da cidade espanhola e organizadora de muitos eventos, fechou voluntariamente no dia 7 de julho quando descobriu que os clientes não estavam a cumprir as medidas de segurança necessárias.

Segundo nota da organização, o espaço fechou por volta da uma da manhã, duas horas e meia antes do autorizado.

Sala ZENTRAL de San Fermines. Parece una “Fiesta contagio juvenil COVID19” pic.twitter.com/KXOV5CnRK6 — EsPPeonza [PARODIA] (@EsppeonzAguirre) July 8, 2020

A declaração da discoteca foi comunicada depois de "algumas imagens infelizes” terem sido tornadas públicas. Ainda assim, a organização garante que "todas as medidas de segurança exigidas foram rigorosamente cumpridas", acrescentando que o espaço abriu com 25% da capacidade, embora tenha permissão de até 75%.

nos ha resultado complicado “obligar” a una parte de los asistentes a llevar puesta la mascarilla mientras no consumían o mantenían la distancia mínima interpersonal. Es por ese motivo que a la una de la mañana hemos decidido voluntariamente encender las luces y desalojar +SIGUE — Zentral Pamplona (@ZentralPamplona) July 7, 2020

Dado o risco de contágio, o proprietário da discoteca alertou as pessoas sobre a importância da colocação da máscara e do respeito das medidas de segurança.

Como o pedido não foi considerado, o proprietário optou por apagar as luzes das instalações. Uma medida que também não conseguiu atrair a atenção do público.

Finalmente, o proprietário das instalações optou por chamar a polícia. Os agentes evacuaram as instalações e começaram a encerrá-las, dadas as medidas de segurança limitadas que o espaço apresentava.