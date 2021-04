Uma idosa de 85 anos aproveitou o momento em que foi vacinada contra a covid-19 para denunciar, à enfermeira, os maus-tratos de que era alvo por parte de familiares. O caso aconteceu no domingo em Iztapalapa, na Cidade do México.

De acordo com o comunicado do governo local, a idosa terá entregue um bilhete à enfermeira, no qual fez um pedido de ajuda por viver trancada em condições deploráveis, mas também por ser vítima de maus tratos por parte da filha e do genro, de 39 e 59 anos respetivamente.

Ao receber a denúncia, a profissional de saúde terá avisado de imediato a Secretaria da Segurança e Cidadania da Cidade do México. A vítima foi transportada para um local seguro e os alegados agressores foram detidos.

Por agora, o caso está a ser investigado às mãos do Ministério Público.