Guilherme, foi visto estudando no shopping Recife, na loja da Samsung, ele foi até lá para realizar o trabalho de geografia, Guilherme é mais uma criança que sofre com a miséria, conseguimos localizar a criança e sua família, e a situação é bem delicada, por isso, precisamos da sua ajuda. No vídeo, conversamos um pouco com Guilherme e mostramos a sua casa, a mesma é alugada e eles precisam arrecadar uma quantia para reformar uma casa de herdeiro que eles tem. Tem uma vakinha no meu perfil e outra no Razões para acreditar, ambar sob conhecimento da família. Abaixo tem o tamanho de calçados e roupas. Tamanho de Calçado de Guilherme 36/37 Tamanho de Roupa de Guilherme M ou 12 anos Se quiserem o da família, também tenho, é só entrar em contato!! Vamos ajudar uma família que precisa. ❤ @razoesparaacreditar @direitoensinado @simboranittar_ @qgdaanitta @anitta @shoppingrecife #shoppingrecife #recife #guilherme #pernambuco #brasil #brasil #shopping #razoesparaacreditar

